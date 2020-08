Schüler und Lehrer im Berufsbildungszentrum (BBZ) müssen an den vier Standorten in Plön und Preetz eine Maske tragen, wenn der Unterricht nächste Woche nach den Ferien wieder startet. Das gilt auch für die Werkstätten. Und die Schülerströme sollen entzerrt werden, erklärt Schulleiter Axel Böhm.

Von Silke Rönnau