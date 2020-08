Am Freitag mussten Unterrichtsräume am Preetzer Standort des Berufsbildungszentrums Plön (BBZ) gesperrt werden. Statische Untersuchungen im Anbau hatten ergeben, dass die Tragfähigkeit des Dachaufbaus nicht mehr gegeben ist. Noch werden Alternativen für sechs Klassenräume gesucht.

BBZ-Anbau in Preetz

BBZ-Anbau in Preetz - Dachaufbau instabil: Räume gesperrt

BBZ-Anbau in Preetz - Dachaufbau instabil: Räume gesperrt

Von Anne Gothsch