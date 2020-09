Ende August mussten sechs Klassenräume am Berufsbildungszentrum in Preetz gesperrt werden. Das Dach des Anbaus war nicht mehr tragfähig genug. Etwa 150 Schüler waren davon betroffen. Jetzt wurden rund 20 Container geliefert, die zu provisorischen Klassenräumen umgerüstet werden.

Von Anne Gothsch