Sie ist 22 und dem Tod ganz nah

Sie lötet Metall. Sie kann mit dem Kleinbagger umgehen. Sie wäscht Tote. Nele Jensen (22) ist Bestattungsfachkraft. Und sie ist in ihrem Beruf so gut, dass sie die landesbeste Gesellin ihrer Zunft ist. Die Kreishandwerkerschaft Ostholstein/ Plön ehrte sie und anderen Berufsnachwuchs kürzlich in Eutin.

Nach dem Abitur war es für Nele Jensen keine Frage, dass sie etwas Praktisches machen wollte. Mit Menschen. „Ich will ihnen helfen und sie stützen.“ Ihr Berufswunsch: Bestatterin.

Berufswunsch Bestatterin eher ungewöhnlich

Die Mutter (Krankenschwester) und der Vater (Psychologe) stutzten nicht, sondern begeisterten sich für die Berufswahl ihrer Tochter. Ein Beruf, wie der ihrer, der mit Menschen zu tun hat. Bei Bestattungen Dall in Schönkirchen lernte Jensen ihr Handwerk.

„Es ist ein total vielfältiger Beruf.“ Sie kleidete Särge aus, lernte, wie man den Trauerschmuck legt, wie man Ansprachen am Grab hält. Das Wichtigste für Nele Jensen: die Hinterbliebenen in ihrer Trauer begleiten. Trauergespräche dauern zwei bis drei Stunden. Es geht darin natürlich um die Beerdigung, aber auch um praktische Dinge: Abmeldung bei den Behörden, Totenschein oder Fragen der Krankenkasse.

Ausbildung an der Berufsschule für Bestatter in Bayern

Als Bestattungsfachkraft kommt sie mit Techniken und Arbeiten in Berührung, von denen Außenstehende wohl nicht mal etwas ahnen. Nele Jensen kann wie ein Dachhandwerker löten. Warum? Bei Überführungen ins Ausland liegen die Leichen in Metallsärgen, die abgeschlossen sein müssen. Auch mit dem Bagger kann sie umgehen. Das gehört zur praktischen Ausbildung an der Berufsschule für Bestatter in Bayern.

„Ich war von Anfang an nicht ängstlich im Umgang mit den Toten. Sonst hätte ich den Beruf nicht gewählt.“ Allerdings vermeidet sie es, sich die Gesichter näher anzuschauen und einzuprägen, wenn sie den Toten die Haare wäscht, Hände säubert und sie für den Sarg einkleidet.

Berufswunsch Bestatterin: Für sie eine Ehre

Für sie ist es Alltag, der keine bösen Spuren bei ihr hinterlässt. „Ich denke nicht darüber nach“, sagt Jensen. Bestattungsfachkraft ist für Nele Jensen ein erfüllender Beruf. Viele würden denken, er sei besonders traurig. Das stimme aber nicht, sagt sie.

Es sei eine große Ehre für sie, wenn zum Beispiel eine Frau ihr ihren toten Ehemann für die Bestattung anvertraue. Auch habe es mit Respekt zu tun, einen Toten zu bestatten mit allen Dingen, die dazu gehören. „Wenn die Angehörigen sich am Ende bedanken, weiß man, dass man es richtig gemacht, etwas bewegt hat.“

Wer mit dem Tod umgeht, denkt auch über den eigenen nach

Nele Jensen bildet sich derzeit weiter zur Fachwirtin für Bürokommunikation. Das hat wenig mit Sekretärinnenarbeit zu tun, sondern mit Betriebswirtschaft und Jura. Das ist für sie ein Schritt weiter zur Bestatter-Meisterin. Und in ferner Zukunft führt sie vielleicht ein eigenes Unternehmen.

Wer mit dem Tod umgeht, denkt auch über den eigenen nach. Wenn ihre Zeit gekommen ist, wünscht sie sich eine Feuerbestattung. „Auf jeden Fall.“

Aus dem Kreis Plön wurden außerdem Landesbeste Lucas Boller (Orthopädietechnik-Mechaniker, Sanitätshaus am Löwen/ Preetz), Pia Stender aus Lütjenburg (Friseurin, Ausbildungsbetrieb Yvonne Schulz/ Selent), Kjell Wulf aus Dobersdorf (Elektroniker, Vater KNS Energy/Schwentinental). Einen zweiten Preis holte sich Olga Busch aus Wankendorf (Zahntechnik, Reitt & Meyer/Klein Rönnau).

