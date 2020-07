Schönberg

"Museen in der Region haben eine große Bedeutung, auch für die kulturelle Bildung", sagte Ministerin Karin Prien am Dienstag bei einem Rundgang im Probstei-Museum in Schönberg. Es sei wichtig zu wissen, wo seine Wurzeln liegen.

Das Thema Heimat steht im Probstei-Museum im Mittelpunkt, wovon die Ministerin „einen sehr guten und beeindruckenden Einblick“ habe bekommen können. Aber auch Fördermöglichkeiten und die aktuellen Herausforderungen aufgrund der speziellen Corona-Situation kamen seitens der Gemeinde- und Museumsvertreter zur Sprache.

25 Museen stehen auf dem Plan

Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein besuchte das Museum im Rahmen ihrer Sommertour. Insgesamt stehen etwa 25 Museen auf dem Plan. Die letzten Stationen waren unter anderem das Schloss in Plön und das Freilichtmuseum in Molfsee.

Für Bürgermeister Peter Kokocinski war es eine „große Ehre“, die Kulturministerin in Schönberg zu empfangen. „Das Probstei-Museum ist einzigartig, weil nur hier die Geschichte und Kultur der Probstei repräsentiert wird“, sagte er und machte auf die Besonderheit des Probstei-Museums aufmerksam.

Fördermittel war ein Thema

Doch Museen lebten nicht nur von Leidenschaft und Menschen, sondern auch von Geld. Dabei sprach er unter anderem die notwendige Erneuerung des Daches im kommenden Jahr an. „Wir müssen das Museum in Schuss halten. Deshalb sind wir immer wieder dankbar für entsprechende Fördertöpfe.“

„ Schleswig-Holstein muss zunächst die eigenen Museen fördern. Darüber hinaus werden einzelne Projekte gefördert“, entgegnete Prien. Im Augenblick sei die Situation wegen Corona aber sehr günstig. „Es lohnt sich jetzt, sich um Fördermittel zu bemühen.“

Herausforderungen für Museen in Corona-Zeiten

Nachdem Ausstellungen wegen Corona geschlossen bleiben mussten, Lesungen und Konzerte nicht stattfinden konnten, kann das Probstei-Museum zwar wieder Besucher empfangen und Kurse anbieten, „aber wir haben deutlich weniger Besucherzahlen“, sagte die Leiterin des Probstei-Museums, Renate Sommerfeld.

Die Kurse seien auf zehn Teilnehmer begrenzt und immer ausgebucht. „Das zeigt uns, dass die Leute kommen wollen und wie wichtig Kultur ist“, so die Museumsleiterin. „Es ist eine schwierige Situation, aber ich denke, wir können es überwinden.“

"Mit einem blauen Auge davongekommen"

Bislang habe die Sommertour Ministerin Prien gezeigt, „dass es uns über unsere Förderprogramme gelungen ist, dass die Kultureinrichtungen mit einem blauen Auge davongekommen sind“. Dennoch sei ihr bewusst, dass die Krise noch nicht am Ende sei. „Wir sind weiterhin gefordert und werden auch in der zweiten Jahreshälfte einen Beitrag leisten.“

Eine gute Nachricht hatte die Ministerin am Dienstag noch für den Kreis Plön: Rund 240.000 Euro werden für digitale Endgeräte bereitgestellt. Das Geld stammt aus dem Sofortausstattungsprogramm, mit dem Bund und Land die Voraussetzungen schaffen, Schülern das digitale Lenren zu Hause zu ermöglichen.

