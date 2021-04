Schwentinental

Der Trägerverein der Betreuten Grundschule schlug in einem Eltern-Rundbrief bereits Alarm: Aufgrund des sich verschärfenden Platzmangels könne der Verein für das kommende Schuljahr keine Plätze für Erstklässler an der Betreuten Grundschule mehr anbieten, bestehende Betreuungsverhältnisse müssten eventuell sogar aufgelöst werden. Die Stadt verspricht zwar Abhilfe, sagt aber (noch) nicht wie.

Ursache des Dilemmas: Die Astrid-Lindgren-Schule wächst. Voraussichtlich 70 Kinder werden laut Verein im Sommer eingeschult. Folge: Die Schule braucht für die Erstklässler einen neuen Klassenraum sowie einen Differenzierungsraum zur Einrichtung eines dritten Zuges erster Klassen. Müsste die Betreute die dafür nötigen Räume an die Schule abtreten, führe dies zu massiven Platzproblemen, weil gleichzeitig die Zahl der zu betreuenden Kinder von bislang 170 ab Sommer auf über 200 steige.

"Reden seit drei Jahren gegen eine Wand"

„Obwohl wir seit zweieinhalb Jahren bereits den Schulträger auf diese absehbare Situation hingewiesen haben, entschließt man sich erst jetzt das Problem anzugehen“, schreibt der Vorstand des Trägervereins in seinem den KN vorliegenden Elternrundbrief: „Der Juni kommt näher, und bis jetzt hatten wir das Gefühl, wir reden seit über drei Jahren gegen eine Wand.“

Bürgermeister Thomas Haß hält die beiden Rundschreiben des Vereins inklusive der dort enthaltenen Aufforderung an die Eltern, auf Verwaltung und Fraktionen Druck auszuüben, für „völlig daneben, weil sie nicht die Realität beschreiben.“ Fakt sei: Die Schule benötige in der Tat mehr Platz.

Der Stadt sei das auch bekannt und habe entsprechende Maßnahmen ergriffen: Ein Architekt plane derzeit einen Schulanbau inklusive einer Mensa. Mit einer Fertigstellung sei aber voraussichtlich erst in drei Jahren zu rechnen.

Mit allen Partnern wurde Stillschweigen vereinbart

Bis dahin soll ein Übergangskonzept die größte Platznot lindern, erklärt der Bürgermeister auf Nachfrage. Wie das aussehen könnte, will Thomas Haß aber noch nicht sagen: „Dazu ist mit allen Partnern Stillschweigen vereinbart worden, bis alle Details geklärt sind.“

Außer an der Grundschule soll auch im angrenzenden Kinder- und Jugendhaus auf die Suche gegangen werden, was bei der Nutzung von Räumen durch „Verschiebung, Doppelfunktion oder Tausch“ an Platz für die Betreute Grundschule gewonnen werden könne.

Dass das klappt, glaubt Thomas Haß fest. Die derzeit dazu geführten Gespräche seien von „großer Kompromissbereitschaft“ der Partner geprägt. Voraussichtlich in der kommenden Woche sollen die Eltern in einem Rundbrief der Stadt über die neuen Modalitäten informiert werden.

Manche Eltern glauben nicht an wirksame Übergangslösung

Doch manche Eltern bleiben weiterhin skeptisch. „Den Ärger um zu wenig Plätze an der Betreuten oder in der Klausdorfer Kita gibt es doch schon seit Jahren, geändert hat sich an der Misere in der Zwischenzeit so gut wie nichts“, berichtet Sarah Manske (32), die als alleinerziehende Mutter dreier Kinder mit Job in der Altenpflege dringend auf einen Betreuungsplatz ihrer sechsjährigen Tochter angewiesen ist: „Wenn das nicht klappt, bleibt uns nur Hartz IV.“

Auch Kolja Gosch glaubt nicht, dass eine übergangsweise „Krückenlösung“ bis zur Fertigstellung eines Schulanbaus tragfähig genug ist, um über Jahre hinweg ausreichend Platz für die Betreute Grundschule zu schaffen. „Denn durch die ab Sommer geltende Dreizügigkeit der ersten Klassen an der Grundschule steigt von Jahr zu Jahr auch der Platzbedarf an der Betreuten Grundschule“, glaubt die Mutter einer künftigen Erstklässlerin. Dagegen helfe auch ein Zusammenrücken oder die Mehrfachnutzung von Räumen nichts.