Preetz

Die Polizei Preetz kontrollierte den 51-Jährigen am Sonnabendmorgen gegen 7 Uhr in der Schwentinestraße. Da fuhr er zunächst noch ein Mofa. Eine Alkoholkontrolle bei ihm erbrachte einen Wert von 0,49 Promille und damit knapp unter der Verbotslinie von 0,5 Promille.

Die Polizei ließ den Mann mit seinem Mofa weiterfahren. Weil sie wussten, dass er von Beruf Taxifahrer ist, ermahnten sie ihn, den Wagen so lange stehenzulassen, bis er wieder nüchtern ist. Denn wer ein Taxi fährt, muss absolut nüchtern sein.

Zweiter Alkoholtest

Gegen 7.45 Uhr trafen die Beamten den Mann jedoch in Schellhorn in der Straße Schwebstöcken in seinem Taxi an und stoppten ihn. Der neue Alkoholtest erbrachte noch einen Wert von 0,37 Promille statt der vorgeschrieben 0,0.

Der 51-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Wahrscheinlich erlischt damit seine Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung.