Betrunkener zieht Notbremse im Zug

Plön

Ein alkoholisierter Fahrgast brachte am Sonnabend um 19.12 Uhr den Bahnverkehr zwischen Kiel und Lübeck zum Stehen. Der stark angetrunkene Mann zog zwischen kurz vor der Einfahrt in den Plöner Bahnhof die Notbremse, so dass der Regionalexpress 83 nach Lüneburg kurz hinter dem Bahnübergang Schlosspark / Bundesstraße 430 auf Höhe des Prinzeninselparkplatzes stoppte. Nach dem außerplanmäßigen Halt öffnete der Mann die Türen und kletterte aus dem Zug.

Die alarmierten Feuerwehrleute und Rettungsassistenten konnten den Mann aufgreifen. Während des Wartens auf die zuständige Bundespolizei hielten die Rettungskräfte den schimpfenden Mann fest.

Strecke nach eineinhalb Stunden freigegeben

Eine erste Befragung des Lokführers und der anderen Fahrgäste im Triebwagen ergab, dass anscheinend niemand durch die Zwangsbremsung verletzt wurde. Nach etwa eineinhalb Stunden Wartezeit konnte Strecke wieder freigeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus der Region.