Bewährungsstrafe für TV-Klau mit Gewalt

Plön

Die Staatsanwältin benötigte einige Zeit, um die Paragraphen aufzuzählen, gegen die der frühere Plöner verstoßen hat: Hausfriedensbruch, versuchte räuberische Erpressung, Sachbeschädigung und Diebstahl kamen in diesem Fall zusammen.

Eine Nacht durchgezecht in Plön

Der Angeklagte zechte in einer Plöner Kneipe im April vergangenen Jahres die ganze Nacht. Bier, Mischgetränke und Schnäpse pur. Und davon jede Menge. Auf dem Heimweg fiel ihm am Morgen ein, einen 23-jährigen Mann aufzusuchen, der ihm angeblich noch den Kaufpreis für einen Flachbildfernseher schuldet. Der Kauf lag da schon zwei Jahre zurück. Er schlich in das Mehrfamilienhaus und klingelte an einem Sonntagmorgen um 8 Uhr Sturm an der Wohnungstür. Als das nichts half, klopfte er mit der Faust. Schließlich drückte er die Tür mit roher Gewalt auf, weil keiner aufmachte.

"Der hatte richtig Schiss"

Dann traf er auf seinen angeblichen Schuldner, den er sofort anschrie und ihm einen Schlag auf die Schläfe verpasste. Er forderte 100 Euro von ihm und zwar sofort. Der 23-Jährige bekam es mit der Angst zu tun und rannte ein Stockwerk tiefer zu einer Nachbarin, die ihn auch reinließ. Von dort rief er die Polizei an. Die Frau: „Der hatte richtig Schiss.“

2,5 Promille Alkohol im Blut

Diese Zeit nutzte der Angeklagte, um im Zimmer seines Opfers zu randalieren und den Bildschirm zu stehlen. Mit dem Gerät unter dem Arm und etwa 2,5 Promille Alkohol im Blut schlenderte er zu einem Kumpel in Plön und bat ihn um ein Schlafquartier.

Wenig später wurde er unsanft geweckt. Polizeibeamte nahmen den Mann fest, der erheblichen Widerstand leistete. Der Angeklagte schilderte sich selbst vor dem Schöffengericht hingegen als Opfer von Polizeigewalt.

Erinnerungslücken bei Täter und Opfer

Sechs Stunden lang versuchte das Schöffengericht, das Geschehen zu rekonstruieren. Nicht ganz einfach. Der Angeklagte hatte wegen seiner Trunkenheit Erinnerungslücken. Das Opfer selbst, einst ein guter Kumpel von ihm, widersprach in vielen Punkten seiner ersten Aussage bei der Polizei. Der Schlag ins Gesicht sei nicht so schlimm gewesen. Nicht einmal zum Arzt sei er gegangen. Den Fernseher will er in bar bezahlt haben. Wann, wo und wie – das wusste er allerdings nicht mehr. Ein Gespräch mit dem Angeklagten? Vor oder nach dem Hausfriedensbruch?

Angeklagter kommt aus schwierigen Verhältnissen

Täter und Opfer sind sich heute nicht mehr gram und unterhielten sich freundlich in einer Prozesspause. Der Angeklagte kommt aus schwierigen Familienverhältnissen in Plön. Auch andere Mitglieder seiner Familie sind polizeibekannt. Einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung hat er nicht. Schon mit 15 Jahren stand er zum ersten Mal vor einem Jugendrichter. Als Erwachsener saß er wegen Handels mit Cannabis zwei Jahre und acht Monate bis zum letzten Tag ab. Danach ließ er die Finger von den Drogen, fing aber mit dem Trinken an, wie er vor Gericht zugab. Zum Ende des Verfahrens zeigte er Reue und etwas Einsicht: „Ich bin selber schuld. Ich stehe dazu“, waren seine letzten Worte vor dem Urteilsspruch.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.