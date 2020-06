Als sich am Sonntagmittag doch noch die Sonne zeigte, kamen auch in Plön mehr und mehr chromblitzende Maschinen auf den großen Parkplatz am Kleinen Plöner See geknattert. Seit Jahren ist der Platz an der Ascheberger Straße ein beliebter Biker-Treff, was nicht zuletzt an dem Imbiss liegen dürfte.