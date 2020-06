Preetz

Philipp Walter, Projektkoordinator für die Sprottenflotte, stellte das Bikesharing-System als Teil des Masterplans Mobilität in der Kiel-Region in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Hoch- und Tiefbau vor.

In Kiel würden bereits über 145.000 Ausleihungen und 16.000 Nutzer verzeichnet. Mit 150 Rädern und 17 Stationen sei man gestartet, heute gebe es 300 Räder an 50 Stationen. „In Kiel wird das System sensationell gut angenommen, die Ausleihzahlen gehören zu den besten in Deutschland“, betonte Walter.

Räder können 24 Stunden pro Tag ausgeliehen werden

Die Räder stünden im öffentlichen Raum zur Verfügung und könnten 24 Stunden am Tag ausgeliehen und an einer anderen Station wieder abgestellt werden. Im Kreis Plön gibt es bereits in Laboe Stationen der Sprottenflotte.

Nach einer Bundesförderung im vergangenen Jahr könne man die erste halbe Stunde kostenlos anbieten, jede weitere halbe Stunde koste einen Euro, maximal würden neun Euro pro Tag fällig. Das Projekt war im vergangenen Jahr gestartet.

Kunden könnten sich über Website, App oder Hotline registrieren. „Das System lässt sich auch ohne Smartphone nutzen“, so Walter. Bezahlt werde über Kreditkarte, Lastschrift oder Paypal.

Die Räder seien für Menschen mit einer Größe von 1,50 bis zwei Metern ausgelegt. Noch haben sie keinen elektrischen Antrieb. Es gebe aber die Option, E-Bikes und Ladesäulen zu integrieren. Auch für Preetz seien erst einmal konventionelle Räder vorgesehen.

Sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV

Das Bikesharing-Projekt sei eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV und zum Auto und ein attraktives Angebot für Pendler oder Freizeitnutzer, erklärte Walter weiter.

Der Start in Preetz wäre im Juli 2021 möglich. Die Mindestlaufzeit betrage 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten. Die Basisvariante mit vier Stationen und 25 Rädern koste 26.000 Euro, die Version mit sechs Stationen und 40 Rädern 38.000 Euro und mit neun Stationen und 60 Rädern 56.000 Euro.

Für die ersten vier Stationen schlug er die Standorte Bahnhof, Berufsbildungszentrum, Schwimmhalle und Amtsverwaltung in Schellhorn vor. Weitere Stationen könnten am Berufsbildungszentrum an der Kieler Straße und an der Klinik sowie an der Moorkoppel, im Gewerbegebiet und am Marktplatz dazu kommen.

Verwaltung soll Kooperation mit Unternehmen ausloten

„Das Projekt macht in Preetz nur Sinn in Kooperation mit Arbeitgebern“, kommentierte Kristian Klinck ( SPD). „Ich glaube nicht, dass jemand von der Moorkoppel ein Fahrrad nimmt, um zur Schwimmhalle zu fahren“, meinte Ulrike Michaelsen ( CDU).

Grundsätzlich befürwortete der Ausschuss allerdings die Beteiligung an der Sprottenflotte, weitere Einzelheiten sollen bei den Haushaltsberatungen geklärt werden.

