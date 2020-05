An der Biogasanlage auf Hof Hörnsee (Gemeinde Pohnsdorf) wird fleißig gebaut. Allerdings wird nicht die Kapazität erhöht, betont Landwirt Detlev Blunk. Neue Speicher sowie ein größeres Blockheizkraftwerk sollen vielmehr dafür sorgen, dass Strom und Wärme bedarfsgerecht abgegeben werden können.

Von Silke Rönnau