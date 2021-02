Laboe

Solch ein Naturspektakel bietet Schleswig-Holstein selten: Eisbedeckte Sandwände, frostig ummanteltes Schilf und Eis-Stalaktiten an Entwässerungsrohren direkt am Strand. Nach über einer Woche Dauerfrost ließ sich am Wochenende zwischen Laboe und Stein dieser besondere Anblick bestaunen.

Mit einer dicken Eissicht war die Steilküste dort bedeckt. An den roten Entwässerungsrohren hingen meterlange Schlangen aus Eis. Das eigentlich braune Schilf direkt am Ostseeufer war mit einer weißen Eisschicht überzogen. Winteridylle pur!

Wer die bizarren Eisformationen besichtigen möchte, sollte sich beeilen. Ab Montag setzt in Schleswig-Holstein langsam Tauwetter ein.