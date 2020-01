„Wir brauchen ein gewisses Wir-Gefühl“

Preetz

Die Stadt will bis 2030 klimaneutral sein. Dazu beitragen können die Bürger mit dem Verzicht auf fossile Energie und dem Umstieg vom Auto aufs Rad. Beraten werden auch ein Mobilitätskonzept und Regelungen für Neubaugebiete.

Haben Sie mit Raketen und Böllern das neue Jahr begrüßt oder haben Sie verzichtet?

Björn Demmin: Verzichtet. Eigentlich schicken wir pro Familienmitglied eine Rakete mit guten Wünschen in den Himmel, aber diesmal haben wir auch wegen unseres Hundes auf Sylt gefeiert, und da ist das Feuerwerk verboten.

Klimaschutz ist auch in Preetz ein Dauerthema. Die Stadt will bis 2030 klimaneutral sein. Wie realistisch sind die Chancen, dass das umgesetzt wird?

Es war schon in der politischen Diskussion deutlich, dass das ein sehr ambitioniertes Thema ist. Sicher ist, dass wir schon gute Schritte unternommen haben.

Ob wir das Ziel erreichen, sehe ich eher als schwierig an. Rein rechnerisch wäre es machbar, wenn die Wärmeprojekte, die jetzt mit der Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft in Preetz-Nord anstehen, auch in anderen Stadtteilen umgesetzt würden.

Gibt es dafür schon Pläne?

Nein. Solange wir den einen Vogel noch nicht zum Fliegen gebracht haben, packen wir das noch nicht an. Bei der Schulquartier-Wärmeversorgung sind wir gemeinsam mit dem Kreis Plön in einem Boot.

"Stadt kann als gutes Vorbild vorangehen"

Jeder Mensch stößt rund elf Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus. Wenn wir knapp unter zwei Tonnen kommen, gelten wir als klimaneutral. Das kann aber nur gelingen, wenn wir das Kohlendioxid in den Bereichen Verkehr, Heizung oder Gewerbe reduzieren und wenn die Bürger mitmachen. Als Stadt können wir als gutes Vorbild vorangehen.

Werden jetzt in jedem Bebauungsplan Vorgaben gemacht oder schreckt das mögliche Investoren ab?

Wir haben aktuell mit der Moorkoppel das erste Mal diese Herausforderung. Es ist sicherlich anders als eine Planung von der Stange. Ich bin aber an einem vernünftigen Weg interessiert. Wenn die Häuser eine regenerative Wärmeversorgung und Photovoltaik auf dem Dach haben und der KfW-40-Standard eingehalten wird, können wir uns an die Klimaneutralität annähern.

Ob man Investoren vergrault, weiß ich nicht. Wir haben aber auch nicht mehr viele Bauflächen.

Wie sollen die Bürger mitgenommen werden?

Wir haben über die Klimaschutzmanagerin Projekte angestoßen, haben gerade Thermografie-Rundgänge angeboten, informieren über Förderungsmöglichkeiten und wollen im Sommer einen Mobilitätstag auf dem Markt veranstalten. Dabei geht es auch darum, mehr aufs Rad als ins Auto zu steigen, auf das man aber im ländlichen Raum nie ganz verzichten kann.

Die Bürger selbst müssen sich durch das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gerade im Bereich der fossilen Energie viele Gedanken machen. Ein Thema ist auch die E-Mobilität.

Wann kommt denn die erste Ladesäule nach Preetz?

Wir haben im Oktober die Verträge mit den Stadtwerken für die drei Standorte am Wilhelminenplatz, Cathrinplatz und Garnkorb unterschrieben. Es wird also bald losgehen, die Verzögerung liegt nicht bei der Stadt.

Wie weit ist die Umsetzung des Mobilitätskonzepts?

Im Dezember haben wir das Konzept mit dem Haushalt beschlossen, die Ausschreibung für ein Planungsbüro geht jetzt raus. Außerdem müssen wir noch mögliche Fördermittel klären. Bei einer Förderung durch die Aktivregion brauchen wir zwei Gemeinden als Partner, bei anderen Möglichkeiten bestehen sehr hohe Hürden.

In der Haushaltsdebatte wurden wieder Parkgebühren als mögliche Einnahmequelle genannt. Bleiben Sie bei Ihrer Ablehnung?

Man darf sie nicht als Einnahmequelle betrachten, sondern als ordnungsrechtliche Maßnahme in der Frage des Parkdrucks. Und den können wir in Preetz über die Parkscheibe regeln. Je dichter man an der Innenstadt steht, desto kürzer ist die Parkzeit. Wir werden unser aktuelles System aber sicher im Rahmen des Mobilitätskonzepts betrachten.

Vor 150 Jahren wurden Preetz die Stadtrechte verliehen. Die große Jubiläumsfeier stand wegen der engen Haushaltslage auf der Kippe. Was ist an Aktionen geplant?

Für die Stadt Preetz ist das Jubiläum das herausragende Thema 2020. Das ist natürlich ein Highlight. Vom ursprünglichen Budget ist noch die Hälfte übrig. Wir haben 20 000 Euro eingestellt, vom Kreis bekommen wir 5000 Euro, und es gab eine private Spende über 2000 Euro.

Die Arbeitsgruppe hat beschlossen, dass wir auf die Veranstaltungen nicht verzichten wollen, dafür aber auf geplante Kunstskulpturen. Das Programm startet am 30. April mit Gottesdienst und Empfang im Kloster, damit wollen wir symbolisch auf die Loslösung vom Kloster hinweisen.

Geplant sind außerdem ein Maibaumfest, ein Sportcup, ein Kinderfest im Wehrberg, eine Sondersitzung der Stadtvertretung mit dem Innenminister, ein Preetzer Poetry Slam sowie eine Abschlussveranstaltung nach dem Schusterfest.

Wo liegen Ihre Schwerpunkte für die Zukunft der Stadt?

Die Aufgabenstellungen für die Stadtentwicklung sind nicht gerade klein. Ich habe nach wie vor die große Herausforderung, dass wir das Gewerbegebiet entwickeln.

"Wir wollen nicht auf Teufel komm raus wachsen"

Bei Bauprojekten wollen wir nicht auf Teufel komm raus wachsen, sondern die Infrastruktur berücksichtigen. Wichtig sind Wohnbau- und Gewerbeentwicklung sowie Schulen und Kindergärten. Wir müssen die Projekte mit unseren bestehenden Mitteln umsetzen – mit dem Damoklesschwert der engen Haushaltslage.

Und ich würde mich freuen, wenn durch das Stadtjubiläum auch die Bürger mehr aktiviert werden. Wir müssen wegkommen von der Erwartungshaltung und vom vielen Meckern und stattdessen ein gewisses Wir-Gefühl hinbekommen. Da sehe ich noch viel Potenzial.

Auch auf Facebook wird viel gemeckert, aber da halten Sie sich zurück.

Ich benutze Facebook als Netzwerk für private und familiäre Kontakte und nicht als Diskussionsplattform. Ich mische mich auch nicht in jede Preetzbook-Diskussion ein. Ich kann aber aufklären und etwas richtigstellen, wenn ein Sachverhalt falsch dargestellt wird. Aber ich will nicht als Apostel auftreten. Wer Fragen an mich direkt stellt, bekommt natürlich auch eine Antwort.

Seit einem halben Jahr sind Sie nicht nur Bürgermeister, sondern auch Schützenkönig. Was wiegt schwerer: die Amts- oder die Königskette?

Sie haben beide Glanz und Gewicht. Und beide sind mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Aber die städtische Verantwortung ist deutlich größer. Ich habe schon bei der Proklamation deutlich gesagt, dass der Dienst als Bürgermeister immer Vorrang hat.