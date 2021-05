Stolpe

Am Sonntagnachmittag saß Klaus Jürgen Koch zu Hause am Tisch, als dunkle Wolken aufzogen. „Plötzlich schlug ein Blitz ein und es gab einen lauten Knall. Und dann fing es im Dach an zu brennen“, erzählt der Besitzer des gut 70 Jahre alten Fachwerkhauses, das mit Reet gedeckt war.

Nur wichtige Papiere gerettet

Koch schaffte es gerade noch, einige wichtige Papiere nach draußen zu schaffen. Die rasch angerückten Feuerwehren aus Stolpe, dem Stolper Ortsteil Depenau und Wankendorf hatten den Brand nach rund zwei Stunden unter Kontrolle, das Dach konnte aber nicht mehr gerettet werden. Auch das Erdgeschoss ist unbewohnbar. Die Brandschützer gehen wie Koch von einem Blitzschlag als Ursache aus.

Wohnwagen als Notunterkunft

Traurig blickt der Steuerbevollmächtigte vor der Ruine seines Hauses, das er vor 25 Jahren bezogen hatte. „Da steht man dann herum und weiß nicht, was man eigentlich machen soll“, murmelt Klaus Jürgen Koch. Fürs Erste ist er in seinen Wohnwagen gezogen. Er hofft, dass er bald eine Ferienwohnung in der Nähe findet. „Diese Wohnungen sind doch möbliert, ich habe ja nichts mehr.“

Jetzt blickt der Steuerexperte doch nach vorn. Die Bescheinigung über die Untersuchungsergebnisse der Kripo will er der Versicherung vorlegen, dann soll aufgeräumt und an gleicher Stelle neu gebaut werden. „Ich will auf jeden Fall hier wohnen bleiben, das ist mein Zuhause“, bekräftigt der Stolper.