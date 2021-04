Plön

Der Verdacht tauchte auf, nachdem der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt merkwürdige Fälle gemeldet wurden. Fachleute der Dekra machten Tests. Und siehe da: Wenn zum Beispiel eine Warnweste über dem Beifahrersitz hängt, täuscht das die Technik. Die Sachverständigen entdeckten ähnliche Fehler, wenn reflektierende KFZ-Zeichen an der Windschutzscheibe klebten oder die Dach- und Skiboxen besonders glänzend waren. Die Lichtreflexe führten in den Leivetec-Messanlagen zu deutlichen Abweichungen.

Im Bereich einer Geschwindigkeit von unter Tempo 100 lag die Messung um bis zu elf Kilometer pro Stunde daneben. Zulasten der Autofahrer. Die Firma warnte daher Polizei und Kommunen vor dem Einsatz der Geräte, bis der Fehler behoben werden kann.

Klein und von Autofahrern kaum zu sehen

Dabei ist das Leivtec-Modell bestens geeignet für die Jagd auf Temposünder. Es ist kaum größer als eine Kamera und sehr handlich. Es lässt sich leicht tarnen und kommt ohne Blitzlicht aus. Die Autofahrer merken oft gar nicht, dass sie in einer Tempokontrolle erwischt worden sind. Erst wenn die Post von der Kreisverwaltung im Briefkasten liegt – samt Beweisfoto.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt konnte die gemeldeten Effekte, die die Dekra-Experten feststellten, bisher nicht reproduzieren. Die Untersuchungen sind hier aber noch nicht abgeschlossen. Dennoch geht der Kreis auf Nummer sicher und lässt die Messgeräte stehen.

19.000 Euro Bußgelder pro Monat fehlen

Was hat das für Konsequenzen für den Kreis Plön? Knapp 19.000 Euro an Bußgeldern fehlen pro Monat in der Kasse. Die Verwaltung wollte in diesem Jahr sowieso ein neues Gerät mit der besseren Lichtschrankentechnik anschaffen. Jetzt ergeht die Bitte an den Kreistag, Mittel für ein zweites Gerät in den Nachtragshaushalt einzustellen. „Unter Berücksichtigung der Lieferzeiten wird davon ausgegangen, dass diese vermutlich erst ab dem dritten Quartal 2021 zum Einsatz kommen – so die Hoffnung“, heißt es in einer Mitteilung vom Kreis.

Allerdings rüstet die Kreisverwaltung an anderer Stelle nach. Ein Leihgerät steht den Geschwindigkeitsüberwachern zur Verfügung. Es soll in Kürze zum Einsatz kommen.

Bei einigen – geblitzten – Autofahrern hat es sich bereits herumgesprochen, dass Leivetec-Geräte möglicherweise falsche Messungen abgeliefert haben. Die Kreisverwaltung registrierte bereits vereinzelte Anfragen von Betroffenen.

Es gibt wohl zumindest eine Chance, dass sie ihr Geld vielleicht wiederbekommen. So ist die Rechtslage: Einsprüche nach Ablauf der Einspruchsfrist behandelt die Behörde – zunächst – als „verfristet“. „Es gibt noch keine Bundes- oder landeseinheitliche Regelung zum Umgang mit dieser Problematik“, heißt es aus dem Kreishaus.

Werden die Bußgeldbescheide aufgehoben?

Es bleibe abzuwarten, ob Bund und Länder sich ähnlich verhalten wie bei dem neuen Bußgeldkatalog im Juli 2020. Der war in der ersten Version fehlerhaft und damit rechtsunwirksam. Die verhängten Strafen gegen Autofahrer wurden teilweise aufgehoben.

Eine Rücknahme der Bescheide an die Temposünder seitens des Kreises komme aus rechtlichen Gründen vorerst nicht in Betracht. Nach Einschätzung der Behörde ist es aber nicht zu fehlerhaften Verwarnungen oder gar zu einem Führerscheinentzug gekommen.

Die Mitarbeiter, die ansonsten im Messeinsatz waren, verrichten andere Dinge. Sie schauen sich Stellen an, wo sich Wildunfälle häufen oder spüren Rennstrecken von Motorradfahrern auf.

Polizei blitzt weiter im Kreis Plön

Wer glaubt, ungehindert Gas geben zu können auf den Straßen im Kreis Plön, der irrt sich. Die Polizei ist mit ihren Geräten, die zu einer anderen Marke gehören, weiterhin zu Geschwindigkeitskontrollen unterwegs. Rasen auf der Landstraße oder im Ort kann weiterhin teuer werden und vielleicht sogar den Führerschein kosten.