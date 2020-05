Schlemmer-Büfett soll Insekten anlocken

Dersau

„Wir hatten erst überlegt, ob wir unser Vorhaben komplett auf das nächste Jahr verschieben, aber angesichts des schönen Wetters und weil ja auch allein oder mit dem nötigen Abstand zu zweit gearbeitet werden kann, wollten wir es jetzt einfach ausprobieren“, erzählte die Initiatorin des Blühwiesen-Projekts, Angelika Fabricius. Auf die Idee war sie im zurückliegenden Jahr gekommen, nachdem es in den Medien zahlreiche Berichte über Maßnahmen auf privater und öffentlicher Ebene gegeben hatte, die dem Insektensterben entgegenwirken sollten.

„Blühflächen, die Insekten gewissermaßen als Schlemmerbüfett dienen und für uns ein bunter Augenschmaus sind, könnten wir doch auch in Dersau anlegen“, dachte sie. Im Arbeitskreis Klimawandel fand sie dafür nicht nur einhellige Zustimmung, sondern auch Mitstreiter, die bei der Suche nach geeigneten Flächen und beim Anlegen der Wildblumenwiesen helfen wollten.

Anzeige

Zwar gab es in der Gemeinde auch einige Skeptiker, die zu bedenken gaben, dass die Blühwiesen meist nur eine gewisse Zeit schön anzusehen seien, später aber eher ungepflegt wirkten. Doch letztlich gaben die Gemeindevertreter grünes Licht für einen Praxistest auf einer rund 100 Quadratmeter großen Fläche an der Dorfstraße unweit des Ortseingangs. Außerdem haben sich weitere fünf Dersauer gemeldet, die auf ihren Privatgrundstücken Blühwiesen anlegen wollen.

Weitere KN+ Artikel

Wichtig ist artenreiches Saatgut von einheimischen Wildpflanzen

„ Sonja Fuhrmann und Malte Wenzel vom Naturpark Holsteinische Schweiz beraten und begleiten uns bei diesem Projekt und haben auch das Saatgut der Sorte Hummelretter zur Verfügung gestellt. Sie haben uns auch erklärt, wie wichtig es ist, Saat von einheimischen Wildpflanzen zu nutzen“, berichtete Angelika Fabricius. Die verwendete Samenmischung bestehe aus mehrjährigen, in der Region heimischen Kräutern und Gräsern, die ein Blütenangebot von Frühjahr bis Herbst lieferten. Alle Beteiligten sind jetzt sehr gespannt, was auf den Flächen so wächst.

"Der Anfang ist gemacht. Der Testballon nimmt Fahrt auf. Wenn sich die Pflanzen gut entwickeln und viele Insekten anlocken, dann beteiligen sich im nächsten Jahr vielleicht noch ein paar mehr Dersauer daran. Eventuell inspiriert das ja auch Gäste aus anderen Orten, es uns nachzumachen“, hofft die Initiatorin. Um auf das Projekt aufmerksam zu machen, werden an allen Flächen entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.