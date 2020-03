Corona torpediert den Saisonauftakt: In Laboe werden die Häfen gesperrt. Bürgermeister Heiko Voß und Hafenmeister Ole Kähler haben am Freitag an vier Stellen Sperrschilder angebracht. Der private Jachthafen Baltic Bay ist ebenfalls dicht. Das Kranen der Boote allerdings ist laut Kreis Plön erlaubt.