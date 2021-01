Ein letztes Mal stellt Gudrun Knehler die Blumenvase auf den Altar, dann ist Schluss. Der Schmuck für den Silvestergottesdienst war die letzte Aufgabe der Küsterin an der Bodelschwinghkirche in Preetz. Nach über 40 Jahren geht sie in den Ruhestand. Doch ehrenamtlich hat die 62-Jährige noch viel vor.