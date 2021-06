Bönebüttel

Trotz extrem niedriger Positivtestraten im Kreis Plön galten für die Bönebütteler Brandschützer wie für Besucher bei der Jahresversammlung strengste Zugangsregeln. Alle Teilnehmer mussten sich einem Corona-Schnelltest unterziehen, dafür engagierte die Wehr besondere Akteure: In der Teststation arbeitete ein Team um Frank Schnathmeier, Amtswehrführer des Amtes Großer Plöner See. Weiter galt die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken für die gesamte Veranstaltungsdauer. Dazu setzten sich die aktiven Feuerwehrleute getrennt nach Einsatzkohorten in die Feuerwehrhalle, die auf der Seite mit den Rolltoren komplett geöffnet blieb.

Feuerwehr verteidigt strenges Hygienekonzept

Vorgänger Dirk Kock-Rohwer kandidiert 2022 für Landtagswahl

„Das strenge Hygienekonzept ist uns wichtig, unsere Einsatzfähigkeit soll und muss weiter gewährleistet sein“, betonte Sebastian Kirchner. Der bisherige zweite stellvertretende Wehrführer wurde nahezu einstimmig zum neuen Gemeindewehrführer gewählt. Den Posten hatte der verheiratete Vater eines Sohnes bereits im Januar kommissarisch übernommen. Vor fünf Monaten lief die Amtszeit seines Vorgängers Dirk Kock-Rohwer aus. Der 61-jährige Bio-Bauer wollte nicht nur aus Altersgründen nicht erneut antreten: Kock-Rohwer kandidiert für die Grünen zur Landtagswahl im nächsten Jahr – und strebt den Posten des agrarpolitischen Sprechers der Landtagsfraktion an.

Sebastian Kirchner ist Berufsfeuerwehrmann

Dirk Kock-Rohwer freute sich über die Wahl seines Nachfolgers. „Sebastian Kirchner ist Feuerwehrmann durch und durch“, sagte er. Kirchner ist hauptberuflich in der Hamburger Berufsfeuerwehr aktiv. Während der Jahresversammlung wurde er zudem für 30 Jahren Dienst ausgezeichnet – als achtjähriger Steppke trat er in Ascheberg in die Jugendfeuerwehr ein. Der neue Feuerwehrchef übernahm gern den Führungsjob. „Es macht einfach Spaß, wir haben eine total homogene Truppe, die viel in Eigeninitiative auf die Beine stellt. Das wird hier keine One-Man-Show“, betonte der Oberbrandmeister.

In Bönebüttel wird Jugendfeuerwehr gegründet

Wie selbstständig die Brandschützer agieren, zeigte sich auch bei der Entscheidung zur Gründung einer Jugendfeuerwehr in Bönebüttel. Mehr als 20 Anmeldungen gibt es bereits für den Start am 20. August. „Dafür steht ein neunköpfiges Betreuerteam bereit, die haben sich von ganz allein zusammengefunden“, freute sich Kirchner. Weiter wurde Timm Kruse mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Dienst ausgezeichnet.

Dirk Kock-Rohwer erhielt das Schleswig-Holsteiner Ehrenkreuz in Bronze, für besondere Verdienste wurde der langjährige Bürgermeister Udo Runow mit der Feuerwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Geehrt wurden zudem Justus Greinert, Nils Kock-Rohwer sowie Dominik Neumann für zehn Jahre Dienst.