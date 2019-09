Mögliche Windmühlen in Bönebüttel sind seit Jahren ein beständiges Reizthema im Ort. Ganz anders sieht es dagegen bei der Sonnenenergie aus: Nahezu geräuschlos schoben die Gemeindevertreter das Planungsverfahren für einen Solarpark an der stillgelegten Bahnlinie Neumünster-Ascheberg an.