Plön Bösdorf - Breitbandausbau geht weiter Die Ortslagen in der Gemeinde Bösdorf sind weitgehend bombenfrei. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das der Kampfmittelräumdienst in den vergangenen Wochen erstellt hat. Aktuell sind die Munitions- und Sprengstoffspezialisten dabei, auch die größeren Wegstrecken und Flächen zu bewerten.

Von Dirk Schneider

Die Arbeit an den stillgelegten Bösdorfer Baustellen, in denen die Glasfaserkabel bereits aus dem Boden kommen, soll in den kommenden Tagen wieder aufgenommen werden. Quelle: Dirk Schneider