Bösdorf

Bürgermeister Engelbert Unterhalt sprach bei der inoffiziellen Schlüsselübergabe von einem maßgeschneiderten Universalfahrzeug, in dessen Bau fast alle Ideen und Vorschläge der Feuerwehrplanungsgruppe eingeflossen seien. Und dabei seien auch einsatztaktische Aspekte berücksichtigt worden.

Platz nur noch für sechs Personen

Wehrführer Torsten Walther verdeutlichte eine Grundidee: Durch die Reduzierung der Besatzung von der üblichen neunköpfigen Gruppe auf eine Sechser-Staffel könne das Fahrzeug schneller und vor allem auch in Zeiten, in denen Personal knapp sei, ausrücken und damit die Führungsrolle übernehmen. Vier Sitzplätze seien so konzipiert, dass Atemschutzgeräteträger ihre Pressluftflaschen und Masken schon während der Fahrt anlegen können. Und dank der 3600 Liter Wasser an Bord könne die Erkundung und ein Löschangriff unmittelbar nach dem Eintreffen am Einsatzort gestartet werden.

Auch für Vegetationsbrände sei spezielle Technik eingebaut. So ermögliche eine Bodensprüheinrichtung dem Allradfahrzeug eine sichere Fahrt über glimmende Felder. Ein sogenannter Waldbrandkorb komme zur Berieselung von sporadisch aufflackernden Bränden und zum Vernässen gefährdeter Flächen zum Einsatz. Mittels eines mobilen Wasserwerfers, der normalerweise auf dem Dach montiert sei, könnten dank einer sehr starken Pumpe auch Feuer über größere Entfernungen bekämpft werden.

Gesamtkosten: 375.000 Euro

Bei entsprechender Wasserversorgung könnten damit bis zu 3000 Liter Wasser pro Minute durch das Strahlrohr gedrückt werden. In so einem Fall diene beispielsweise das 15 Jahre alte Löschfahrzeug als Zubringer und für den Aufbau der Wasserversorgung. Dafür wurde dieses mit einer zusätzlichen Tragkraftspritze ausgestattet. Im Gegenzug „wanderten“ der hydraulische Hilfs- und Rettungssatz und weitere Geräte für technische Hilfeleistungen auf den Tanker, der damit auch bei Verkehrsunfällen eingesetzt werden kann.

Die Gesamtkosten für die Neuanschaffung beliefen sich auf rund 375.000 Euro, rechnete Unterhalt vor. Rund 75.000 Euro sei der erhoffte und erwartete Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer, sodass die Gemeinde rund 300.000 Euro aus der Rücklage (50.000 Euro) und per Kreditaufnahme (250.000 Euro) finanzieren müsse.

