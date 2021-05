Eine Premiere der besonderen Art in Boksee: Die jüngste Einwohnerversammlung fand in einer Scheune statt. Nur dort war genug Platz für die nötigen Abstände. Der Informationsabend war notwendig, um den Planungsprozess für das Neubaugebiet „Schweinekoppel“ nicht noch weiter zu verzögern.

Einwohnerversammlung - Pläne für Baugebiet in Boksee stark verändert

Von Anne Gothsch