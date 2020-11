Am Freitagvormittag soll in Schwentinental eine 500 Pfund schwere britische Fliegerbombe entschärft werden. Das gab die Polizei Kiel am Mittwochnachmittag bekannt. Von der Sperrung werden neben der Bundesstraße 76 auch Teile des Kieler Stadtteils Elmschenhagen betroffen sein.