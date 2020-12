Die nächsten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Schwentinental unschädlich gemacht werden. Für wann die Entschärfung der Bombe angesetzt ist, erfahren Sie kostenfrei auf KN-online.

Bombenfund: Entschärfung ist am Freitag

Schwentinental Bombenfund: Entschärfung ist am Freitag

Von KN-online (Kieler Nachrichten)