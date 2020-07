Der Bottsand ist ein 90 Quadratmeter großes Naturschutzgebiet in Wendtorf. Zwergseeschwalben sind eine Besonderheit in diesem Gebiet, das nicht betreten werden darf. Was der Bottsand noch zu bieten hat, zeigen der Nabu-Schutzgebietsleiter Carsten Harrje und Wilfried Knief bei einem Rundgang.