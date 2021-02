"Das Hydranten-Netz war überlastet": Die Feuerwehr berichtete nach dem Großbrand in der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg von knapper Löschwasser-Versorgung auf dem Campus. Was dahintersteckt, erklärt der Wehrführer der Feuerwehr in Schönberg, Jörg Matthies. Er sieht Optimierungsbedarf.