Die Freiwilligen Feuerwehren in Heikendorf brauchen Nachwuchs. Mit einer Aktionswoche wollten die Aktiven in Alt- und Neuheikendorf mehr Bürger für das ehrenamtliche Engagement begeistern. Gemeindewehrführer Jens Willrodt (56) verrät, was es gebracht hat und was im schlimmsten Fall passieren könnte.