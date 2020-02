Die Plöner Kriminalpolizei hat die zweifache Brandstiftung in der Nikolaikirche aufgeklärt. Als dringend tatverdächtig gelten zwei zwölf Jahre alte Schüler aus Plön. Am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. Januar, wurden in der Bücherstube der Kirche Feuer entfacht.