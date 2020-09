Kreis Plön

Die Verbandsversammlung befürwortete den Plan einstimmig. Im Zuge der neuen Ausbaurunde erhalten auch die jüngst aufgenommenen Gemeinden Wittmoldt, Schellhorn und Dobersdorf ein Glasfasernetz. Baubeginn für die letzten fünf Prozent ist laut Verbandsvorsteher Volker Schütte-Felsche für 2021 angesetzt. Mit der Fertigstellung rechnet er schon für 2022. „Es handelt sich um weite Strecken übers Land. Das Verlegen der Kabel ist dort relativ einfach und schnell gemacht.“ In Dorfzentren zu arbeiten mit Gehwegen, Rohrnetzen, Stromkabeln und Pflasterungen sei viel aufwendiger. Damit erreicht der Verband theoretisch einen 100-Prozent-Ausbau im ländlichen Raum – wenn die Bürger denn einen Anschluss ordern. Die 49 Gemeinden gehören damit zu den Vorreitern in Deutschland bei der flächendeckenden Erschließung mit Glasfaser.

Neu-Kunden können abwarten

Was muss der potenzielle Neukunde auf dem Lande tun? Im Augenblick nichts. Abwarten. Der spätere Anbieter wird erneut Werbekampagnen starten mit Ansprechpartnern, Vertragsbedingungen und den Kosten pro Monat. Es wird auf jeden infrage kommenden Haushalt zugegangen.

Bund und Land tragen 75 Prozent der Kosten

Für den ersten großen Bauabschnitt nahm der Zweckverband ausschließlich Kredite auf und verzichtete auf Zuschüsse. Das geht angesichts der Kosten und der relativ geringen Anzahl der Nutzer nicht für die Fünf-Prozent-Anschlüsse. Von den 27 Millionen Euro wollen Bund und Land bis zu 75 Prozent tragen. Die Mittel stehen trotz Corona bereit.

Aber selbst diese Zuschüsse würden nicht für die verbleibenden Trassen reichen, die die teuersten Abschnitte im Netz werden. Pachteinnahmen aus dem schon bestehenden Netz fließen in die Finanzierung.

Planer zeichnet Leitungsnetz

Der nächste Schritt: Ein Planer zeichnet die Leitungsnetze. Das geschieht noch in diesem Jahr. Im Frühjahr sollen die Mini-Bagger übers Land rollen.

6400 Kunden nutzen bereits das neue Netz

Das Hauptprojekt (die ersten 95 Prozent) ist fast fertig. Von den rund 8500 bestellten Hausanschlüssen stehen noch 250 in den Ausführungsbögen der Techniker. Der Tiefbau ist abgeschlossen. Rund 570 Kilometer Trassen wurden auf öffentlichem Grund verlegt. 9400 Kunden haben sich für einen Glasfaseranschluss entschieden. Davon nutzen bereits 6400 das Netz. Andere warten noch ab, dass ihr alter Telefonvertrag ausläuft. Über 67 Prozent der Haushalte im Verbandsgebiet haben sich bisher für einen Glasfaseranschluss entschieden.

Schütte-Felsche erinnerte die Gemeinden daran, in neuen Baugebieten Leerrohre mit Glasfasern zu verlegen. Nur so erfolge die Nachverdichtung des Netzes auch reibungslos. Die Gemeinden und Bauämter müssten dafür sorgen, dass die Verlegung der Leerrohre in Erschließungsverträgen geregelt werde.

