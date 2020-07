Preetz

Vor einem Jahr stießen die Schüler durch eine Unterrichtslektüre auf das Projekt der Kieler Schriftstellerin Antonia Michaelis in Madagaskar: Im Dorf Talata, was Dienstag bedeutet, benötigte die Dorfschule „College les Pigeons“ dringend Hilfe – mit Spendengeldern sollte ein neues Schulgebäude entstehen. Die FSG-Schüler organisierten einen Spenden-Flohmarkt und eine Lesung und konnten dadurch eine Rekordspendensumme von 2000 Euro nach Madagaskar überweisen. „Der Schulneubau ist fertiggestellt“, berichtet Lehrer Frank Rössel stolz, der mit Antonia Michaelis in Kontakt steht.

Corona-bedingte Schulschließung bringt Kinder in Not

In Madagaskar gibt es weder eine Schulpflicht noch das Recht auf Bildung. Das „College les Pigeons“ gibt auch Kindern aus ärmsten Verhältnissen eine Chance. Die Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie habe den Schülern den einzigen Ort genommen, an dem sie einmal am Tag eine Mahlzeit erhalten, erklären Tiannah Carow (12), Malene Paulat (13) und Mia Steffen (12).

Preetzer Schüler unterstützen Pläne für Kinderhaus

Die drei Mädchen gestalten das Schaufenster der Preetzer Bücherstube mit den Exemplaren ihres Buches. Sie erzählen von den Plänen der Kieler Schriftstellerin, ein Kinderhaus zu bauen. „Dort sollen die Kinder schlafen können und eine warme Mahlzeit erhalten“, erklärt Tiannah. Kinder würden in zusammengebrochenen Lehmhütten hausen, müssten betteln. Antonia Michaelis verteilt Essen und übt Hygiene. „Jeder hat das Recht auf eine warme Mahlzeit. Es geht nicht, dass wir keine Lust haben, etwas zu machen – da muss man sich halt was einfallen lassen“, so die Zwölfjährige.

So entstand die Idee zu dem selbstgeschriebenen Buch, denn die Corona-Hygienebestimmungen erlauben weder einen Flohmarkt noch eine Lesung. „Der Erfolg des ersten Projekts führte dazu, dass die Schüler dranbleiben wollten“, erklärt Frank Rössel. „Die Klasse ließ sich begeistern und die Tatkraft von Antonia Michaelis, die mit ihrer Familie in Madagaskar lebt, ist bewundernswert.“

Schüler schrieben Texte zum Thema "Glück braucht jeder"

Der große Dank gelte den vielen Spendern, so Rössel, die den Schülern gezeigt hätten, dass sie diejenigen sein können, die etwas verändern könnten. Die Schüler kümmerten sich um das Layout des Buches und schrieben Fabeln, Geschichten, Gedichte und Sachtexte zum Thema „Ein Licht in der Welt – Glück braucht jeder“.

Kaufpreis geht als Spende direkt nach Madagaskar

Die Druckerei Peters druckte die 100 Exemplare des Buches kostenlos als ihren Spendenbeitrag für die madagassischen Schüler. Der Kaufpreis des Buches liegt im Ermessen jeden einzelnen Käufers und geht als Spende direkt nach Madagaskar.

Infos zum Projekt: www.antonia-michaelis.de

