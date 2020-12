Seit drei Wochen marschiert eine kleine Gruppe in Preetz jeden Montagabend vom Marktplatz zur Stadtkirche und zurück. „Lichterlauf für den Frieden“ nennt sich ihre Aktion. Doch das Bündnis gegen Rechts in Preetz hat schon zwei Mal eine Mahnwache gegen die Demo veranstaltet. Was ist der Hintergrund?