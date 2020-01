Bürgerworkshops zur Dorfentwicklung

Passade

Die Gemeinde Passade will wachsen. Aber sanft soll es geschehen, wie in der Vergangenheit auch praktiziert, erklärt Bürgermeister Gerd Rönnau. Er hatte in einem Workshop die Bürger um Ideen, Wünsche und Anregungen gebeten und die ließen nicht lange auf sich warten.

Die Mehrzahl der Beteiligten wünscht sich neben einer guten Anbindung an Kiel und guter Mobilität für Senioren, dass ihr Dorf für alle Generationen attraktiv bleibt. Ein Mittel dazu: Ein höheres Angebot von Wohnraum für Familien und Senioren. So sollte es nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch Mietwohnungsbau geben. „Oft sind Ältere, die im Ort bleiben wollen, mit ihren großen Häusern und Grundstücken überfordert und viele wünschen sich dann eine Mietwohnung“, berichtet Rönnau.

Gutachten soll Baulücken in Passade aufzeigen

Doch genau das könne die Gemeinde derzeit kaum bieten. In dem Zusammenhang wurde auch das Innenbereichsgutachten ausgewertet, das Baulücken im Ort aufzeigen sollte. „Wir haben derzeit keine Flächen im Ort selbst, die für ein kleines Baugebiet genutzt werden könnten“, so Rönnau weiter. Dabei seien allerdings die noch vorhandenen Höfe für eine Umnutzung prädestiniert. „Wir als Gemeinde wollen aber auch die Voraussetzungen schaffen, dass Betriebe sich weiter entwickeln können“, sagt Rönnau mit Blick auf den letzten verbliebenen aktiven Hof im Ort.

Schaffen ehemalige landwirtschaftliche Betriebe neuen Wohnraum?

Als ein positives Beispiel für eine Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe nennt er den Hof Blöcker. Dort war in der alten Scheune eine Tierarztpraxis und ein Bed-and-Bike-Angebot entstanden. In einem weiteren Gebäude waren sechs Wohneinheiten entstanden. „Die Nachfrage nach Wohnungen ist sehr hoch. Davon müsste es mehr geben." Für „ein oder zwei Flächen“ sieht er weiteres Potential im Dorf, doch es handele sich um private Flächen, so der Bürgermeister.

Kinder und Jugendliche: Passade sticht heraus

Rönnau freut sich über das große Engagement der Einwohner, die sich in vielen ehrenamtlichen Aktionen und Gruppen zeige. Eine feste Einrichtung sei zum Beispiel die Spielplatzgruppe, die sich seit Jahren durch eine hohe Anzahl an Kindern und Jugendlichen auszeichne. 16,16 Prozent der Einwohner der Gemeinde sind Kinder und Jugendliche. Damit liegt Passade im Amtsbereich auf Platz zwei, gleich hinter Lutterbek. Zum Vergleich: in Wendtorf beträgt die Quote 8,32, in Laboe 8,72 in Schönberg 9,98 Prozent. Damit das so bleibt, war unter anderem vor zwei Jahren der Bauernhofkindergarten eingerichtet worden. Dort sind alle 18 Plätze belegt, 13 davon mit Kindern aus Passade. Acht von ihnen verlassen in diesem Jahr jedoch die Einrichtung und gehen in die Schule. „Es müssten jetzt Kinder in diesem Alter nachkommen“, weist Rönnau auf die Altersstruktur im Dorf hin.

Passade braucht dringend neuen Wohnraum

Dafür brauche die Gemeinde wiederum dringend Wohnraum für Familien. Für ein Baugebiet mit fünf bis zehn Einheiten sei es jetzt an der Zeit. 1990 war das Gebiet Grotkoppel entstanden, 2000 die zwölf Wohneinheiten Achtern Krog, 2010 weitere zehn Wohneinheiten. „Die Vorbereitung und Planung dafür werden die Gemeinde die nächsten Jahre beschäftigen“, kündigte Rönnau an.

