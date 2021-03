Björn Demmin bleibt Bürgermeister in Preetz - was angesichts der Einzelkandidatur in der kreisgrößten Stadt auch keine Überraschung war. Mit 93,72 Prozent wählten die Bürgerinnen und Bürger den 47-Jährigen für weitere sechs Jahre in das Amt. Die Wahlbeteiligung fiel besser als erwartet aus.