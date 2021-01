Zur Bürgermeisterwahl in Preetz am Sonntag, 7. März, tritt nur Amtsinhaber Björn Demmin an. Bis zum Ablauf der Frist am Montagabend um 18 Uhr haben sich keine weiteren Bewerber mehr für das Amt als Verwaltungschef der kreisgrößten Stadt mit ihren rund 16.000 Einwohnern gemeldet.