Wenig Plakate. Keine Versammlung. Keine Hausbesuche. Ein Bürgermeisterwahlkampf in Corona-Zeiten ist schon sehr still. Erst recht mit nur einem Kandidaten. Das Interesse zu wählen scheint in Preetz trotzdem da zu sein: Mehr Bürger als sonst haben – wohl auch wegen der Pandemie – Briefwahl beantragt.

Von Silke Rönnau