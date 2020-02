Wahlkampfauftritt von Susanne Elbert, Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Schwentinental. Es regnet, es stürmt, aber trotzdem strahlt die 53-Jährige und sagt: „Wir ziehen das jetzt durch!“ Am Kanuheim hat sie zum Anbaden eingeladen. Aber auch andere Kandidaten setzen im Wahlkampf auf den Fluss.

Mit Anlauf in die Schwentine

Von Sibylle Haberstumpf