Kandidaten im Kreuzverhör

Schwentinental

Zur ersten öffentlichen Kandidaten-Show strömten etwa 500 Besucher in die Große Schwentinehalle im Ortsteil Klausdorf. Kaum ein Sitzplatz blieb frei, vor der Halle war jeder Parkplatz belegt. Als Moderator nahm der frühere KN-Redakteur Jörn Genoux die sechs Kandidaten zunächst einzeln ins Kreuzverhör.

Und er mahnte alle zur Disziplin: Keine Statements, keine Grundsatzerklärungen, bitte nur auf die Fragen antworten, kein langes Geschwafel. Jeder Bewerber musste sich an die vorgegebene Zeit halten. Die Reihenfolge wurde ausgelost. Nacheinander kamen sie – aus der Damenumkleide – raus auf die Bühne: Kay Stade, Thomas Haß, Susanne Elbert, Manfred Schröder, Matthias Busch und Martin Wischmann. Bis auf Elbert (Grüne) sind alle parteilos. Haß wird unterstützt von CDU, SPD und den Wählergemeinschaften SWG und WIR.

Kandidaten konnten Sympathiepunkte gewinnen

In der zweiten Runde standen dann alle gemeinsam auf der Bühne und stellten sich den Fragen der Bürger. Drei Stunden dauerte der Abend, doppelt so lang wie ein Fußballspiel. Zu gewinnen gab es: Sympathiepunkte. Und das Vertrauen mancher Bürger, die laut einer Kurzumfrage zu Beginn der Veranstaltung noch unentschlossen waren, wem sie ihre Stimme geben werden.

Der Schlagabtausch blieb immer fair. Zur Sprache kamen Themen wie Finanzen, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Verkehr, Radwege, Kindergarten, Schulen, Sport, Jugend, Umwelt, Klimaschutz. Manche Fragen nahmen das große Ganze in den Blick, manche blieben eher speziell wie diese: „An der Unterstkoppel wird ständig auf den Fußwegen geparkt. Wie wollen Sie das verhindern?“ Die naheliegende Antwort gab Thomas Haß: „Da brauchen wir Knöllchen.“

Frage einer jungen Mutter: „Was wollen Sie für Familien mit Kindern tun?“

Thomas Haß hielt dazu fest: „Alles, was für Kinder gut ist, ist auch für die Stadt gut. Als Schulleiter sage ich, ich würde der Stadtvertretung gute Beschlussvorschläge servieren.“ Auf die Betreuung der Kinder – wie lange, durch welches Personal – müsse die Stadt achten. „Wir brauchen eine gute Betreuung, damit die Eltern wirklich gut arbeiten können und ihre Kinder zuverlässig untergebracht wissen.“

Susanne Elbert ergänzte: „Es fehlt hier echt an Aufenthaltsmöglichkeiten. Was machen zum Beispiel 16-Jährige, wo können die eigentlich hingehen? Gibt es eine Skaterbahn oder ein Cafe?“ Es gehe um vorausschauende Planung, so Elbert, um die Lebensqualität zu erhöhen. Angebote müssten sich junge Familien aber auch leisten können. Elbert regte an, einen Familienpass für Vergünstigungen zu nutzen.

Für Matthias Busch stand etwas anderes im Vordergrund, „nämlich die Sicherheit von Fußwegen und Radwegen für die Kinder, die zur Schule fahren und gehen.“ Auch bei den „Möglichkeiten, wie Eltern ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule bringen“, sehe er Handlungsbedarf.

Frage eines Studenten: „Ist die bessere Vernetzung der beiden Ortsteile durch den öffentlichen Nahverkehr, gerade auch am Wochenende und abends, ein Thema?“

Kay Stade antwortete: „Ja, wir müssen Raisdorf und Klausdorf besser vernetzen. Dafür brauchen wir eben auch einen besseren Stadtentwicklungsplan. Mich selbst stört es auch, einen Bus nehmen zu müssen, der nur einmal die Stunde fährt.“

Susanne Elbert kam auf den geplanten Bahnhaltepunkt im Ostseepark zu sprechen: „Den finde ich sehr wichtig, gerade auch, um das Prinzip Park-and-ride zu verwirklichen. Damit schaffen wir auch unglaublich mehr Wirtschaftskraft.“

Beste Zitate des Abends:

Kay Stade (57, Privatier, davor Geschäftsmann): „Meine Tätigkeit in der Industrie war ein bisschen komplizierter als eine Bürgermeisterposition.“

Susanne Elbert (53, Anwältin): „Ich erlebe in Schwentinental ein bisschen zu viel Gegeneinander in der politischen Arbeit.“

Matthias Busch (50, Physiotherapeut): „Autofahrer werden mich jetzt hassen, aber die Stadt sollte sich eine eigene Blitzanlage anschaffen. Selber blitzen bringt Einnahmen.“

Martin Wischmann (47, freiberuflicher Coach): „Ich glaube, ich bringe genau die Talente mit, die im Rathaus noch fehlen.“

Thomas Haß (52, Schulleiter, ehrenamtlicher Bürgermeister in Rastorf): „Rastorf ist eine andere Dimension, aber die Grundlagen habe ich drauf.“

Manfred Schröder (53, promovierter Chemiker): „Ich bin von Kant geprägt. Die Vernunft gebietet es, wenn man keine Ahnung hat, zu schweigen.“

Info: Ein weiterer Termin mit allen Kandidaten findet statt am Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr, in der Uttoxeter-Halle, Zum See 24.

