Zwischen Zuspruch und Enttäuschung

Schwentinental

Thomas Haß, gemeinsamer Kandidat der CDU, SPD, SWG und WIR, tritt am 19. Juni sein neues Amt an. Er holte 57,3 Prozent (3159 Stimmen) und ließ fünf Mitbewerber locker hinter sich.

Er beerbt damit Michael Stremlau, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Stremlau traut seinem Nachfolger zu, die Aufgabe zu wuppen: „Klar kann er das! Er ist seit elf Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister in Rastorf, er kennt die Bedingungen im Kreis Plön bestens.“

Gemeinschaftsschule Altenholz muss sich neuen Schulleiter suchen

Im Hauptberuf ist Haß Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Altenholz – und die muss sich nun nach einem neuen Chef umschauen. Ab Juni wird die Schule erst einmal durch den stellvertretenden Schulleiter Wulf Engelhardt geführt. Den Umgang mit seinen Schülern werde er vermissen, sagte Haß.

Auf die Veränderung im Job freue er sich aber. Nach der Ausbildung zum Landschaftsgärtner und seiner Lehrer-Laufbahn ist Bürgermeister für ihn quasi „der dritte Beruf“, in dem er durchstarten will.

Was sagen die Verlierer der Bürgermeisterwahl in Schwentinental? Manfred Schröder bekam nur 42 Stimmen. Der promovierte Chemiker aus Altenholz war für viele Wähler praktisch unbekannt – ein No-Name-Kandidat. Er hoffe aber, meinte Schröder nach der Schlappe, „unabhängig vom Ergebnis in Schwentinental eine persönliche Wirkung erzielt zu haben“.

Enttäuschung bei Matthias Busch , Martin Wischmann und Kay Stade

Mehr ausgerechnet hatte sich auch Matthias Busch. Er erhielt 230 Stimmen – für ihn enttäuschend. Er bedauerte die niedrige Wahlbeteiligung (48,5 Prozent). „Dadurch ist es zu einer eindeutigen politischen Entscheidung gekommen. Was sehr schade ist, denn jetzt wird sich in Schwentinental nichts ändern“, glaubt er. Manches Versprechen, das Haß im Wahlkampf gegeben habe, hält Busch für nicht finanzierbar. „Ich habe seinen Flyer behalten, um ihn in ein paar Jahren mal dran zu erinnern“, sagte er.

Martin Wischmann, der mit 526 Stimmen immerhin das drittbeste Ergebnis einfuhr, war am Wahlabend die Enttäuschung anzusehen. „Der Wahlausgang hat mich wirklich überrascht“, räumte er ein. „Wo sind all die Stimmen geblieben, die wirklich etwas verändern wollten?“ Mit dieser Wahl habe Schwentinental „eine sehr große Chance vertan, sich zu einem aktiven Gestalter zu entwickeln“, glaubt Wischmann.

„Die Möglichkeit für einen Neustart und ein echtes Miteinander auf Augenhöhe als Basis durch einen wirklich unabhängigen Kandidaten ist vertan.“ Dennoch wünsche er Thomas Haß „eine glückliche Hand, viel Erfolg und vor allem das richtige Werkzeug. Und wenn es nicht läuft, dann hat das Rathaus ja meine Nummer“.

Kay Stade (284 Stimmen) wertete den Ausgang ebenfalls als „nicht zufriedenstellend“ – nicht für sich und auch nicht für die Stadt. Er hätte sich einen „parteiunabhängigen Bürgermeister wie zum Beispiel Martin Wischmann“ gewünscht. „Nun wurde leider ein von der Mehrheit der Parteien des Stadtrats geförderter Kandidat gewählt. Ich bezweifle, dass die Situation in unserer Stadt sich stark verändern wird.“

Die Grünen setzen auf ein zukünftiges konstruktives Miteinander

Und die Zweitplatzierte, Susanne Elbert von den Grünen? Sie holte 1270 Stimmen. Dennoch freute sie sich über den „großen Zuspruch vor, bei und nach der Wahl“. Die Fraktionschefin der Schwentinentaler Grünen, Sarah Lossau, gab zu: „Das klare Wahlergebnis ist für uns natürlich eine Überraschung, wie viele andere haben wir auf eine Stichwahl gesetzt, um unseren Wahlkampf noch weiterführen zu können.“

Sie traue es Thomas Haß aber zu, „dass nach den Jahren des Stillstands endlich Bewegung in unseren Ort kommt, beispielsweise in Sachen Stadtentwicklung oder Klimaschutz“, und hoffe, „dass er seine Ankündigung umsetzen kann und es ihm gelingt, alle politisch Beteiligten im Sinne eines konstruktiven Miteinanders an einen Tisch zu bringen.“ An der Bereitschaft der Grünen, die die größte Fraktion in der Stadtvertretung stellen, fehle es nicht, bemerkte Lossau.

