Ludwig Bicker für Baumpflege geehrt

Nettelsee

„Jede Gemeinde kann sich glücklich schätzen, so engagierte Bürger zu haben, die einfach anpacken, und das seit Jahrzehnten, ohne davon viel Aufhebens zu machen“, meinte Hanno Rixen. So sei der Spruch „Tue Gutes und rede darüber“, nicht Ludwig Bickers Welt, der sich lieber auf „Tue Gutes“ beschränke.

Im Kirchweg, in dem Ludwig Bicker wohnt, kümmert er sich seit 1976 um die Bäume am Straßenrand, hat etwa für Neuanpflanzungen Kastanien-, Linden- oder Ahorn-Stämmchen in seinem früheren Kleingarten in Kiel herangezogen oder Walnussbäume als Ersatz für kranke Birken gepflanzt.

Ludwig Bicker kümmert sich um Wege, Bänke, Vogelkästen

1978 übernahm Bicker auch die Pflege des Wäldchens rund um die Nettelseer Kapelle. Die ehemalige Eigentümerin hatte den knapp 2,4 Hektar großen Kirchwald damals dem Schützenverein Nettelsee und Umgebung übereignet. „Dessen damaliger Vorsitzende, Fritz Mohr, kam dann auf die Idee, einen rund drei Kilometer langen Wanderweg um die Kirche und den Friedhof anzulegen, der ihm zu Ehren später auch als ‚Fritz-Mohr-Wanderweg“ benannt wurde. Bis vor einigen Jahren reichte der Rundweg bis an die alte B 404 heran, bevor der Ausbau zur A 21 begann“, erzählte Ludwig Bicker. Der Pflegeaufwand sei mit Freischneiden und Mähen recht hoch gewesen, auch wenn oft Nachbarn, Verwandte oder andere Mitstreiter geholfen hätten, berichtet der Senior. Arbeitsintensiv seien auch mehrere Durchforstungsaktionen in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein gewesen, die bei privaten Wäldern beratend und unterstützend zur Seite steht.

Nicht nur entlang des Wanderweges, sondern auch andernorts in der Gemeinde hat der Hobbyhandwerker zudem etliche Bänke selbst gebaut oder erneuert und gepflegt. Zahlreiche Vogelkästen im Kirchwald gehen ebenfalls auf Bickers Initiative zurück, der früher auch die Bushaltestellen und andere Wege im Ort in Schuss hielt.

Arbeit im Grünen hält Ludwig Bicker fit

Die Arbeit im Grünen scheint den inzwischen 79-Jährigen jung und fit gehalten zu haben, denn auch wenn sich heute die Gemeinde um den Wanderweg und die Bushaltestellen kümmert, so schaut er nach wie vor mehrmals in der Woche rund um den Kirchwald nach dem Rechten, bessert Wildzäune aus, stutzt Brombeer-Ranken oder leert die Abfallbehälter.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.