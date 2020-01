Ingo Bubert für sein Lebenswerk geehrt

Preetz

Da sich Ingo Bubert unter anderem immer für den Erhalt der niederdeutschen Sprache eingesetzt hat, nutzte Inga Feldmann auch diese Sprache, um die umfangreichen Verdienste des Lehrers, VHS-Leiters, Historikers, Chronisten, Kommunalpolitikers, Vereins-Vorsitzenden, Stadtführers, Laienschauspielers, Buchautors und darüber hinaus stets umtriebigen Mannes op Platt zu würdigen.

Lehrer am Friedrich-Schiller-Gymnasium und VHS-Leiter

Bubert, 1935 in Lübeck geboren, unterrichtete gut 40 Jahre lang Deutsch und Geschichte am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz. Er leitete nicht nur 21 Jahre lang die Preetzer Volkshochschule, sondern entwickelte sie zu einer gefragten Bildungseinrichtung mit einem umfangreichen, stets an die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen angepassten Angebot an Kursen, Workshops und Studienreisen. Auch lange nach seiner Leitungstätigkeit wirkte er aktiv in der Volkshochschule mit.

Zwölf Jahre lang Nachtwächter " Otto Wachsam"

Seit ihrer Gründung engagiert sich Ingo Bubert zudem in der Dr. Johanna Brandt Gesellschaft, jahrzehntelang als Vorsitzender. Bubert initiierte Führungen durch das Kloster Preetz und die Stadt und brachte zwölf Jahre lang als Nachtwächter „ Otto Wachsam“ Interessierten die Geschichte und Besonderheiten der Schusterstadt näher. Er engagierte sich in der Nedderdüütsch Gill, beim Preetzer Papiertheater, im Rotary-Club, und in anderen Institutionen. Zahlreiche Chroniken für Preetz und andere Kommunen tragen seine Handschrift, ebenso wie beispielsweise ein Buch über Schlösser und Herrenhäuser.

