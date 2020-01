"Überfällige" Ehrung für Dieter Rath

Kühren

Als gebürtiger Kleinkührener und Gründungsmitglied der SG Kühren hatte Rath vor vier Jahrzehnten zunächst damit begonnen, sich um die Wege und Grünflächen rund um das Sportplatzgelände in Kleinkühren zu kümmern. „Vor allem der Spielplatz ist mein Baby“, erzählt Dieter Rath und schmunzelt. „Doch dabei blieb es nicht, immer mehr Wege und Grünflächen kamen dazu, immer wieder wurde ich gefragt, ob ich nicht auch hier und da mal nach dem Rechten sehen könnte.“ Er konnte und nutzte neben seinem Job als Lkw-Fahrer fast jede freie Minute, um Rasen zu mähen und zu düngen, Wege freizuschneiden und von Unrat zu befreien und den Radweg zu pflegen. „Die Arbeitsstunden habe ich nie gezählt, aber es muss eine ganze Menge zusammengekommen sein“, so der mittlerweile 75-Jährige. Seinen Aktionsradius hat er inzwischen etwas eingeschränkt, aber um „sein Baby“ und die Flächen rund um den Sportplatz möchte er sich noch möglichst lange kümmern.

Auch Gäste aus Nachbarorten schätzen das Kührener Gemeindefrühstück

Gisela Nitsch wurde als Initiatorin des Gemeindefrühstücks ausgezeichnet, das seit 2014 einmal im Monat stattfindet. Im November des zurückliegenden Jahres bereits zum 50. Mal. „Die Idee kam mir nach einer Informationsveranstaltung 2014, bei der wir in verschiedenen Themengruppen überlegt haben, was getan werden könnte, um das Leben in der Gemeinde attraktiver zu gestalten und den Zusammenhalt zu fördern. Da hatte ich den spontanen Gedanken, dass ein guter Tag mit einem guten Frühstück anfängt. Das war gewissermaßen die Geburtsstunde des Gemeindefrühstücks“, erzählt die 72-Jährige. Beim Team des Sportheims der SG Kühren sei sie damit auf offene Ohren gestoßen, „und den Frauen ist es auch zu verdanken, dass sich das so erfolgreich entwickelt hat. Denn vor allem Heike Hauser lässt sich jedes Mal eine besondere Köstlichkeit einfallen und backt auch das Brot selbst“, schwärmt Gisela Nitsch. Zweimal im Jahr gebe es zudem ein Themenfrühstück, im Oktober ein Oktoberfest-Büfett und im Februar eine Faschingstafel, für die sich etliche auch gern mal verkleiden. „Inzwischen kommen sogar Gäste aus Nachbarorten dazu, weil sie den morgendlichen Klönschnack so gemütlich finden“, so die Kührenerin.

