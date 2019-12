Bescherung für Vereine schon vor dem 24.

Lütjenburg

Beispiel: Die Marienkirche und das angeschlossene Mausoleum in Kirchnüchel müssen für über eine Million Euro renoviert werden. Ein Großteil ist nicht durch Fördermittel abgedeckt. 1000 Euro gab die Bürgerstiftung. Die gleiche Summe erhielt die Kirchengemeinde Lütjenburg, die die Turmuhr der Michaeliskirche saniert. Der Pfadfinderstamm Rotfüchse nahm 500 Euro mit nach Ascheberg, um die Mädchenarbeit in der Gruppe zu intensiveren. Der TSV Lütjenburg erhielt 1000 Euro und unterstützt mit einem Teil die Flüchtlinge, die dort Fußball spielen, und die Kampfsportsparte, die enormen Zulauf hat.

Thomas Hansen und Lars Nissen vom Vorstand der Bürgerstiftung überreichten weitere Spenden an: Freunde des Laboer Kurparks, Verein zur Brauchtums- und Heimatpflege Lütjenburg, Kleiner Kulturkreis Lütjenburg, Mühlenverein Schönberg, Plöner Hospizinitiative, Hospizverein Lütjenburg, Förderverein „Schule an den Salzwiesen“ in Schönberg, Kita am Trammer See in Plön, Förderverein der Gemeinschaftsschule in Plön, die Tafeln in Plön, Lütjenburg und Schönberg, Tierheim Kossau und Stadtarchiv Lütjenburg. Die 11.000 Euro kamen nur zusammen, weil seinerseits die VR Bank Ostholstein-Nord/ Plön der Stiftung 5000 Euro für diesen Zweck spendete.