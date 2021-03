Die SPD zieht mit dem Preetzer Kristian Klinck in den Bundestagswahlkampf. In einer Videokonferenz der Delegiertenversammlung für den Wahlkreis Plön/Neumünster gab der Plöner Kreisvorsitzende Norbert Maroses am Freitagabend das Ergebnis der Abstimmung bekannt.