Plön/Neumünster

Drees erhielt bei der geheimen Abstimmung im ersten Wahlgang 51 Stimmen der 65 stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung. Damit setzte er sich klar gegen seine Mitbewerber Markus Huber aus Schönberg durch.

Die Wahl-Mitgliederversammlung fand unter strengen Hygieneauflagen im offenen Stallgebäude auf dem Demeter-Hof von Barbara und Dirk Kock-Rohwer in Bönebüttel statt.

Grüne waren bei der Europawahl stärkste Kraft in Schleswig-Holstein und im Kreis Plön

„Ich freue mich riesig über das großartige Ergebnis“, sagt Martin Drees, der sich bei den Mitgliedern für die große Unterstützung und das in ihn gesetzte Vertrauen bedankt. „Die Europawahl hat gezeigt, dass wir das Potenzial haben, stärkste Kraft zu sein. Wir sind bereit, denn wir bieten mit unserer Politik eine überzeugende Alternative“, sagt Drees.

Die Grünen seien in Schleswig-Holstein Vorreiter bei der Energiewende. Man stehe für eine Verkehrswende, die diesen Namen wirklich verdient. Und man stelle die Weichen für eine nachhaltige Wärmewende.

Drees arbeitet beim Jugendamt Neumünster

Drees ist in seinem beruflichen Leben Diplom-Sozialpädagoge beim Jugendamt Neumünster. Er lebt mit seiner Familie am Wielener See im Kreis Plön. Seit ihrer Gründung ist er den Grünen eng verbunden und seit 2012 aktives Mitglied. Drees ist Vorsitzender des Kreisverbandes Plön, Mitglied der Kreistagsfraktion und langjähriger sozialpolitischer Sprecher sowie Mitglied im Parteirat des Landesverbandes. Seine kommunalpolitische Arbeit gab den Ausschlag für die Bewerbung für Berlin.

Im Wahlkampf ist Drees mit seinem Fahrrad in der Region unterwegs und freut sich auf die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Weiter kandidieren im Wajhlkreis die Gewinnerin der letzten Wahl Melanie Bernstein (CDU), Kristian Klinck (SPD), Gunnar Schulz (FDP) und Gabi Gschwind-Wiese (Linke).