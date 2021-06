Plön

Wie schon 2020 sollen die Musiker der Konzertreihe an verschiedenen Plätzen in der Plöner Fußgängerzone vom Marktplatz bis zum Wentorper Platz auftreten. „Wir bespielen den Bereich zwischen der großen und der kleinen Kirche“, kündigt Christoph Peters an, der die Touristinfo und der Verein Stadtmarketing bei der Organisation der Veranstaltung wie bereits im Vorjahr tatkräftig unterstützt. Der Musik Sommer war 2020 aus der Taufe gehoben worden, um eine corona-konforme Alternative zur traditionellen Kulturnacht zu schaffen. Weil diese beliebte kulturelle Großveranstaltung auch 2021 nicht stattfinden kann, wird das kleine Ersatzevent neu aufgelegt und ausgeweitet.

Musikalische Flaniermeile

Ab dem ersten Juli soll sich die Fußgängerzone an jedem Donnerstagabend in eine musikalische Flaniermeile verwandeln. Jeweils um 17 Uhr, 18 Uhr und 19.30 Uhr starten die etwa 30 Minuten langen Konzerte. Die Musikgruppe des Abends wechselt – soweit logistisch möglich und sinnvoll – nach jedem Auftritt den Standort, sodass möglichst viele Innenstadtbesucher in den Genuss des Zuhörens kommen können. Auf das Schaffen einer zusätzlichen Aufenthaltsqualität wie durch das Einrichten von Sitzplätzen werde dabei bewusst verzichtet, erläuterte Peters mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln. „Es ist gewollt, dass die Menschen nach den kurzen Konzerten wieder auseinandergehen.“

Offene Läden

Idealerweise würden manche die Zeit vor oder nach dem Musikgenuss für einen Bummel durch die Geschäfte oder einen Besuch der Gastronomie nutzen, hofft Peters. Aus diesem Grund setze man gezielt auf den Donnerstag mit den verlängerten Öffnungszeiten. Es wäre schön, wenn sich viele Geschäftsinhaber an der Aktion durch offene Läden beteiligen würden, erklärte die Vorsitzende des Plöner Stadtmarketingvereins Wiebke Kiß. Der Verein selbst übernimmt die Betreuung und Bewirtung der engagierten Musiker. Als finanzielle Sponsoren sorgen vor allem die Stadtwerke Plön dafür, dass die Gagen und Werbemittel finanziert werden können.

"Gewagte Mischung"

Das eigentliche Programm beschreibt Peters so: „Die Mischung ist gewagt und abwechslungsreich.“ Den Auftakt gestaltet die Band Momiabends aus Kiel am 1. Juli mit flotter Folkmusik. Die weitere Bandbreite reicht von der Plöner Sängerin Katharina Schwerk (5. August) mit Rock und Pop über das Malenter Duo Knuppene (19. August) mit skandinavischer Instrumentalmusik und der Weiß-Jazzband (15. Juli) aus Neumünster bis zum Shantychor Windjammer (29. Juli) aus Plön. Zudem spielen die Weidezaunband aus Rixdorf (8. Juli), die Tall boys with little instruments (22. Juli) aus Kiel und die Band Tonabgeber (12. August) aus Plön. Den Abschluss bildet die volle Spielmannswucht (26. August) aus Rixdorf und Plön mit Balladen und Moritaten.

Wo die einzelnen Gruppen auftreten, entscheide sich oft spontan am Veranstaltungstag, erklärt Peters. Mit dieser Idee unterschiedlicher Spielorte und wechselnde Startzeiten knüpfe der Musik Sommer übrigens direkt an das Erlebniskonzept der Kulturnacht an, die dann hoffentlich 2022 wieder stattfinden könne.