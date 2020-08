Laboe

Besonderes Augenmerk des Rundganges lag auf der Meeresbiologischen Station, die seit 21 Jahren auf rein privater Basis und aus privaten Mitteln betrieben wird. Mit großem Erfolg. Denn in Spitzenzeiten kommen laut Karl Deutschmann, Biologe und Leiter der Station, rund 250 Gäste täglich. Damit sei allerdings auch die Grenze der Kapazität erreicht, räumte er ein.

Mehr als 250.000 Besucher haben sich seit Eröffnung bislang über den Lebensraum Ostsee informiert. Karl Deutschmann betonte, das Interesse an den Meeresorganismen der Ostsee sei nach wie vor unverändert vorhanden. „Aber neue Umweltaspekte sind hinzugekommen und erfordern eine breit gefächerte Arbeit.“

Gibt es Fördermittel für Bau eines zeitgemäßen Gebäudes?

Wie schon die Grünen, betonte auch die CDU, dass diese Einrichtung dringend gefördert und unterstützt werden müsse. Kalinka: „Es scheint sinnvoll zu sein, ein neues, baulich wie räumlich zeitgemäßes Gebäude zu errichten. Es sollte doch möglich sein, dazu auch Fördermittel einzuwerben, sodass die Gemeinde Laboe dabei unterstützt werden könnte.“

Wie berichtet, hatten sich die Grünen und die SPD in Laboe bereits mit einem Konzept für den Naturerlebnisraum Dünenlandschaft befasst. Nun unterstreicht auch die CDU-Fraktion die Bedeutung dieses rund zehn Hektar umfassenden Areals. „Der Naturerlebnisraum in Laboe ist ein Juwel. Der Schutz der Vögel, die im hinteren Teil in großer Zahl nisten und brüten, sollte konsequent sichergestellt sein“, erklärte Werner Kalinka. Er spricht sich für eine Ausweitung der entsprechenden Einzäunungen und Abgrenzungen aus. „Die Lattengerüste, die jetzt dort stehen, sind völlig unzureichend“, monierte er den aktuellen Zustand. Die CDU plädiere zudem für die Gestaltung der Wege als Informations- und Erlebnispfade für Bürger, Schulklassen und Kita-Gruppen unter dem Motto „Natur erleben und erlernen“.

