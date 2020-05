Am 18. Mai dürfen Campingplätze in Schleswig-Holstein ihre Schranken wieder für alle Camper öffnen, die sich in ihren Wohnmobilen versorgen können. Die Duschräume müssen geschlossen bleiben. Zelten ist also nicht gestattet. Was sich sonst noch ändert, erklärt Campingplatz-Chefin Claudia Laas.