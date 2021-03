Schwentinental

„Moin, moin, mein lieber Freund“, begrüßt Muhammed Zengi einen seiner Stammkunden. Seit drei Jahren betreibt der 38-Jährige aus Rendsburg die Waschstraße im Ostseepark, nachdem er hier zunächst Angestellter war. Um acht Uhr beginnt sein Arbeitsalltag. An Tagen, an denen besonders viel los ist, hat er eine Aushilfe an der Seite.

Mit Hochdruckreiniger und Bürste

Bevor es in die automatische Waschanlage geht, sprüht Zengi den Wagen mit einem schaumigen Wasser ein, dann greift er zum Hochdruckreinger und spritzt Lack, Fenster und Felgen kräftig ab. Feuchtigkeit liegt in der Luft. Anschließend seift er das Auto mit einer weichen Bürste ein, geht hier und da mit einem Schwamm an die Felgen, um hartnäckigere Flecken zu entfernen.

Danach lotst er seinen Kunden mit Handzeichen auf die Schienen der automatischen Waschanlage. Dabei muss er laut reden, denn Fenster und Türen bleiben natürlich geschlossen. In wenigen Sekunden verschwindet das Auto hinter den monströsen Bürsten. Zengi winkt schon den nächsten Kunden zur Vorwäsche herein.

Kunden legen Wert auf regelmäßige Reinigung

Nach etwa ein bis zwei Minuten kommt der Wagen frischen Glanzes auf der anderen Seite der Halle wieder heraus. Willi Pelk aus Dietrichsdorf ist zufrieden. Er kommt einmal im Monat her. „Ich mag es nicht, wenn es zu dreckig ist“, sagt er und fährt weiter zur Staubsauger-Anlage, wo die Kunden den Sauger selbst in die Hand nehmen. Das heißt für Pelk: Matten raus und Sitze, Fächer und Amaturen von Staub und Schmutz befreien. „Ich sauge einmal durch, aber auch nicht zu akribisch“, sagt er gelassen. „Das Auto ist für mich immer noch ein Gebrauchsgegenstand.“

Auch Drim Morina aus Plön legt Wert auf eine regelmäßige Pflege seines Autos, mit dem er alle zwei Wochen in die Reinigung fährt. „Man räumt zu Hause ja auch auf. So mache ich es auch mit dem Auto“, sagt er.

Andere nehmen es nicht so genau mit der Pflege

Doch nicht jeder ist in Sachen Autowäsche so gründlich. Zengi hat auch Kunden und Kundinnen, die nur einmal im Jahr kommen. Dann ist er besonders gefordert. „Wenn das Auto richtig dreckig ist, ist es mit einer Einfachpflege nicht getan“, sagt er und spritzt nun mit dem Hochdruckreiniger die Wände und den Boden einmal ab. „Zwischendurch will ich auch meinen Arbeitsbereich sauber machen“, erklärt er.

Im April, Mai und Juni ist der Andrang in Zengis Waschanlage besonders groß. Auch der Februar sei wegen Schnee und Salz ein starker Monat, berichtet er. Die besten Tage seien am Wochenende und zu Feiertagen.

Mehr Männer als Frauen

Und ist das Autowaschen seiner Erfahrung nach eher Männersache? „Es kommen Männer, Frauen, alte und junge Menschen her, aber es sind schon häufiger Männer mit dem Auto hier“, erzählt Zengi. Manchmal hätten Kunden oder Kundinnen auch Angst, in die automatische Waschanlage zu fahren, „dann lasse ich sie aussteigen und setze mich ans Steuer“.